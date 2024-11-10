За утро в Подмосковье было ликвидировано 22 беспилотника

АНГЕЛ АНГЕЛ

И о каких переговорах может идти речь? Стереть с лица земли вю эту террористическую нечисть, а лучше выдавить к их кураторам в европу и пусть там они на себе поймут кого они вскормили. Только полностью зачищать нашу территорию. до границ бывшего СССР.