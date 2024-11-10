Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на подлете к Москве.
За утро в Подмосковье было ликвидировано 22 беспилотника
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
И о каких переговорах может идти речь? Стереть с лица земли вю эту террористическую нечисть, а лучше выдавить к их кураторам в европу и пусть там они на себе поймут кого они вскормили. Только полностью зачищать нашу территорию. до границ бывшего СССР.
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