Президент Ирана предложил формат «СНГ+1». Что это меняет для России? Президент Ирана предлагает формат «СНГ+1».
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