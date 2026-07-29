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ФедералПресс

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В уголовном деле экс-главы комитета по культуре Челябинска появился новый эпизод

В уголовном деле экс-главы комитета по культуре Челябинска появился новый эпизод

ЧЕЛЯБИНСК, 29 июля, ФедералПресс. В отношении экс-главы комитета по культуре администрации Челябинска Элеоноры Халиковой и бывшего директора городского парка имени Юрия Гагарина Жазита Нургазинова возбуждено новое уголовное дело – дополнительный эпизод по ч.

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