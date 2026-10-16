Мировой рынок нефти остается под давлением ближневосточного конфликта: 16 октября Brent торговалась около 105 долларов за баррель, тогда как год назад ее цена составляла примерно 66 долларов.
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