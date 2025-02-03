Идея Путина «соберите ПВО в одном месте, а мы „Орешник“ испытаем» может быть реализована в польском Жешуве

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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Eduard
Я говорю:&quot;Врежте по территории самой Европы,больще ничего прставлятть не будут и нос сувать на Украину7!
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4 час.
Eduard
Сейчас события хороши тем,что у Европы можно урвать наши бывшие территории,что при СССР просрали!
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4 час.
Eduard
СССР просрал,а Европа быстренько прибрала!
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4 час.
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