Идея Путина «соберите ПВО в одном месте, а мы „Орешник“ испытаем» может быть реализована в польском Жешуве

Европейцы резко озаботились безопасностью «украинского логистического хаба», который вовсе не на Украине Константин Ольшанский На фото: системы противоракетной обороны Patriot в аэропорту Жешув-Ясенка в Польше (Фото: IMAGO/newspix/ ТАСС) Немецкие подразделения Patriot в Польше собираются прикрывать так называемый «Украинский логистический узел».
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