Депутат Бобруйского райсовета депутатов Анастасия Гацко приняла участие в совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики20 июня члены Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь, в их числе - Анастасия Гацко, депутат Бобруйского районного Совета депутатов, приняли участие в совместном заседании Палаты предст .