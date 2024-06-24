Депутат Бобруйского райсовета депутатов Анастасия Гацко приняла участие в совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики20 июня члены Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь, в их числе - Анастасия Гацко, депутат Бобруйского районного Совета депутатов, приняли участие в совместном заседании Палаты предст .
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