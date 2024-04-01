В Санкт-Петербурге начали взимать курортный сбор. Совершеннолетние туристы должны будут заплатить по 100 рублей в сутки при размещении в гостиницах, апарт-отелях, санаториях и других объектах, если остановились в городе больше чем на 24 часа.