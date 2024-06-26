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«Дым надежд». Что означает для Молдовы старт переговоров о вступлении в ЕС

«Дым надежд». Что означает для Молдовы старт переговоров о вступлении в ЕС

Евросоюз накануне официально начал переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в организацию. Для Молдовы запуск переговоров состоялся на межправительственной конференции Кишинев–Брюссель, организованной в Люксембурге бельгийским председательством в Совете ЕС, завершающим свой мандат.

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