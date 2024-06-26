«Дым надежд». Что означает для Молдовы старт переговоров о вступлении в ЕС

Евросоюз накануне официально начал переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в организацию. Для Молдовы запуск переговоров состоялся на межправительственной конференции Кишинев–Брюссель, организованной в Люксембурге бельгийским председательством в Совете ЕС, завершающим свой мандат.