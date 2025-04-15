Неизвестные открыли огонь по россиянину и скрылись с места преступления

В селе Экажево Ингушетии неизвестные открыли огонь по 35-летнему местному жителю, а потом скрылись с места происшествия на автомобиле отечественного производства без государственных регистрационных знаков.
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