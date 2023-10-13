Товарооборот между Китаем и Россией вырос почти на 30%

Товарооборот России с Китаем по итогам девяти месяцев вырос на 29,5%, до $176,4 млрд. При этом поставки между КНР и CША на протяжении первых трех кварталов сократились на 14% в годовом выражении, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные главного таможенного управления Китая.