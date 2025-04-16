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  • elenaprekrasnaya2012
    Шикарное описание стилиста... Очень понравилось!Королевский стиль...

Сколько стоит дача в Московской области весной 2025 года

Сколько стоит дача в Московской области весной 2025 года

Средняя стоимость дачи в Подмосковье выросла на 12% за год Рассказываем, как изменилась стоимость летних домиков, какие факторы влияют сегодня на рост цен, а также в каких подмосковных направлениях можно найти дачу подешевле Апрель — подходящее время для покупки загородной недвижимости.

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