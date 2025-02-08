Анджелина Джоли, Кейт Хадсон, Ариана Гранде посетили премию Critics Choice Awards

В Лос-Анджелесе прошла 30-я церемония вручения премии Critics Choice Awards. Мероприятие посетили многие голливудские звезды, включая 49-летнюю Анджелину Джоли, которая вышла на красную дорожку в бежевом кружевном платье Elie Saab.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии