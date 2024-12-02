Генерал-полковник Бувальцев: РВСН выполняют задачи в любых условиях

Успешное боевое применение новой баллистической ракеты средней дальности в безъядерном оснащении "Орешник" по объекту военной промышленности ВСУ подтвердил способность Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) выполнять задачи в различных условиях.
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