Небензя: СБ ООН обязан проголосовать за принятие Палестины в состав организации

Совет ООН по Безопасности должен принять Палестину в качестве полноправного члена Согласно информации РИА Новости, в настоящее время Палестина является наблюдателем в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года.
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