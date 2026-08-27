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Мы рассчитываем полностью обнулить эффект западных санкций — МИД РФ

Мы рассчитываем полностью обнулить эффект западных санкций — МИД РФ

Россия делает немало для снижения эффекта санкций с помощью создания альтернативных механизмов внешнеэкономического сотрудничества и рассчитывает добиться его полного обнуления, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов.

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