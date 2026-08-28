Хулиганы, закидывающие камнями машины на трассе М-12, попали на камеры

Госкомпания «Автодор» передала в полицию заявление с требованием найти и привлечь к ответственности группу подростков, устроивших опасное развлечение на скоростной трассе М-12 «Восток» во Владимирской области, С моста, соединяющего местные поселки, молодые люди бросали камни в автомобили, едущие по трассе, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор» в мессенджере Max.