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Контрафронт

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Китай: 16 человек погибли и еще 546 пропали без вести после оползня, вызванного обвалом ледника,...

Китай: 16 человек погибли и еще 546 пропали без вести после оползня, вызванного обвалом ледника, обрушившегося 26 августа на пограничный переход в порту Гижун между Китаем и Непалом в уезде Гижун Сизанского (Тибетского) автономного района Китая.

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