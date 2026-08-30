Китай: 16 человек погибли и еще 546 пропали без вести после оползня, вызванного обвалом ледника, обрушившегося 26 августа на пограничный переход в порту Гижун между Китаем и Непалом в уезде Гижун Сизанского (Тибетского) автономного района Китая.