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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рич Пол о мнении, что Эмбиид без энтузиазма относится к тренировкам: «Нет, этим летом я слышал о Джоэле только хорошее. Он в лучшей форме за карьеру»

Журналист Макс Келлерман и агент Леброна Джеймса Рич Пол в совместном подкасте обсудили слух о якобы нежелании центрового «Сиксерс» Джоэла Эмбиида усердно тренироваться.

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