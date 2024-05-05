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Газета «Культура»

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В Москве отреставрируют дом 1908 года постройки

В Москве отреставрируют дом 1908 года постройки

Дом в центре столицы, построенный в 1908 году, ждет капитальный ремонт, сообщает сайт мэра Москвы. В пятиэтажном жилом здании, находящемся по адресу 1-я Тверская-Ямская улица, дом 17, будут проведены как внутренние, так и внешние работы по восстановлению.

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