В Москве отреставрируют дом 1908 года постройки

Дом в центре столицы, построенный в 1908 году, ждет капитальный ремонт, сообщает сайт мэра Москвы. В пятиэтажном жилом здании, находящемся по адресу 1-я Тверская-Ямская улица, дом 17, будут проведены как внутренние, так и внешние работы по восстановлению.