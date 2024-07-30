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Ивановские новости

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Жительница Родников обратилась к Андрею Жугину с жалобой на свалку рядом с домом

Жительница Родников обратилась к Андрею Жугину с жалобой на свалку рядом с домом

Прокурор области Андрей Жугин посетил Родниковский район.29 июля прокурор области Андрей Жугин посетил Родниковский район, где встретился с руководством и сотрудниками предприятий «Унтекс Родники» и «Суртекс Родники», а также провел с ними личный прием.

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