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Экс-посол Британии Смит: по Украине может быть длительное, но временное решение

Экс-посол Британии Смит: по Украине может быть длительное, но временное решение

Будущее решение по завершению конфликта на Украине может быть «временным», но длительным. Об этом заявил бывший посол Великобритании на Украине и в Южной Корее Саймон Смит, пишет издание «Телеграф».

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