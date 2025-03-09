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В Европе начали считать Вэнса опаснее Трампа

В Европе начали считать Вэнса опаснее Трампа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс после своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности получил репутацию более угрожающего фигуры, чем сам президент Дональд Трамп, согласно информации от агентства Bloomberg.

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