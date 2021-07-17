Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Соловьева (Ярцева)
    Мир сошёл с ума! Этот сброд лезет со всех щелей, как тараканы.Художественный ги...
  • GISMbICH
    Для Джонсона было бы здорово, если бы на этой фотке рядом стоял Вин Дизель. Тот вообще 182 см ростом.Дуэйн «Скала» Джо...
  • ВЛАД
    У Журовой не всё в порядке. Помните тот старый анекдот из времён СССР про студентов институтов физкультуры, физ-мат...Журова о хоккейны...

«Мерседес» определится с напарником Хэмилтона на сезон-2022 до конца лета

Босс «Мерседеса» Тото Вольфф заявил, что крайним сроком принятия решения по составу пилотов его команды на сезон-2022 будет конец августа – австриец надеется определиться с гонщиками к Гран-при Бельгии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх