Назад в 2000-е: новые российские сериалы, которые вызывают чувство ностальгии

Для тех, кто ищет, что посмотреть осенью «Капитан Туман», фото: lllKWPHOTOlll/Shutterstock/Fotodom.ruСегодня нулевые переживают тот же цикл, через который совсем недавно прошли восьмидесятые и девяностые: их исследуют, открывают заново для новых поколений, превращают в декорацию для сериальных историй.