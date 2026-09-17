Назад в 2000-е: новые российские сериалы, которые вызывают чувство ностальгии

Для тех, кто ищет, что посмотреть осенью «Капитан Туман», фото: lllKWPHOTOlll/Shutterstock/Fotodom.ruСегодня нулевые переживают тот же цикл, через который совсем недавно прошли восьмидесятые и девяностые: их исследуют, открывают заново для новых поколений, превращают в декорацию для сериальных историй.
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