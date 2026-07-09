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Как экономить бензин в кризис: избавляемся от привычек, которые увеличивают потребление топлива

Как экономить бензин в кризис: избавляемся от привычек, которые увеличивают потребление топлива

Можно сократить расход бензина на 10-20%.Рост цен на топливо заставляет многих автомобилистов пересматривать свои привычки: одни принимают решение совершать меньше ненужных поездок, другие — ищут способы снизить потребление топлива, находясь за рулем.

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