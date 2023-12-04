"БРАТ" НАОБОРОТ: ПОДРОСТКИ НАЧИНАЮТ ПОДРАЖАТЬ ГЕРОЯМ "СЛОВО ПАЦАНА"

При советской власти дети в войнушку играли, с фашистами сражались, сейчас дети в бандитов играют.

Валерий Вадимов

потому что закопали идеологию,а девиз-бабло побеждает зло написан на флаге чинуш...можно даже сказать на кремлёвских башнях...мид такая провальная политика,что под носом просрали хохляндию,армения выёбывается,и остальные уже смотрят ,если не свысока,то на равных на Россию...хотя ничего не представляют,как самостоятельные страны