БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 284 подписчика

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  • Юрий Кушнарев
    автор- мерзавец и провокатор,походя уравнял большевиков и неонацистов. Впрочем,если Путин в каждом выступлении лживо ...Провокация на мог...
  • Андрей Михайлов
    это да. плюсую"БРАТ" НАОБОРОТ: ...
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    потому что закопали идеологию,а девиз-бабло побеждает зло написан на флаге чинуш...можно даже сказать на кремлёвских ..."БРАТ" НАОБОРОТ: ...

"БРАТ" НАОБОРОТ: ПОДРОСТКИ НАЧИНАЮТ ПОДРАЖАТЬ ГЕРОЯМ "СЛОВО ПАЦАНА"

"БРАТ" НАОБОРОТ: ПОДРОСТКИ НАЧИНАЮТ ПОДРАЖАТЬ ГЕРОЯМ "СЛОВО ПАЦАНА"

RifПо делам их, узнаете их! За российский кинематограф можно порадоваться – со времен Балабановского "Брата" там не выпускали такого популярного, особенно среди молодежи сериала.

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Комментарии
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m
mike
При советской власти дети в войнушку играли, с фашистами сражались, сейчас дети в бандитов играют.
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24 мин.
Валерий Вадимов
потому что закопали идеологию,а девиз-бабло побеждает зло написан на флаге чинуш...можно даже сказать на кремлёвских башнях...мид такая провальная политика,что под носом просрали хохляндию,армения выёбывается,и остальные уже смотрят ,если не свысока,то на равных на Россию...хотя ничего не представляют,как самостоятельные страны
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12 мин.
Андрей Михайлов
это да. плюсую
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10 мин.

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