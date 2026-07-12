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Нико Хюлькенберг: «С Ферстаппеном мы знакомы 20-25 лет и испытываем огромное уважение друг к другу»

Пилот « Ауди » Нико Хюлькенберг высказался о связи с Нидерландами и дружбе с гонщиком « Ред Булл » Максом Ферстаппеном .

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