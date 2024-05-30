Белоусов вслед за собой привел "тихого убийцу" генералов. Теперь понятно кто отправляет в СИЗО ставленников Шойгу

Сергей Федотов

Да уж..... Филологи нашей обороной руководили, налоговики, архитекторы, мебельщики. Теперь за оборону России взялись бухгалтеры. Вдуматься - ЗА ПОЧТИ 30 ЛЕТ в Вооружённых Силах страны не нашлось НИ ОДНОГО кадрового военного, способного и достойного занять пост министра обороны. Следующий кто, гинеколог? Нет, гинеколог, это в Европе. Стоматолог...... Ах нет, проктолог же!!! Он-то точно знает что делать, когда перед ним }I{опа.