Сегодня 2,9K прочитали То что сегодня происходит в Минобороны, а именно небывалые по своим масштабам ведомственные чистки, многие эксперты связывают с подготовкой России к глобальному противостоянию с блоком НАТО, и зачисткой "игрового" поля под нового "капитана команды" Андрея Белоусова.
Белоусов вслед за собой привел "тихого убийцу" генералов. Теперь понятно кто отправляет в СИЗО ставленников Шойгу
Комментарии
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Сергей Федотов
Да уж..... Филологи нашей обороной руководили, налоговики, архитекторы, мебельщики. Теперь за оборону России взялись бухгалтеры. Вдуматься - ЗА ПОЧТИ 30 ЛЕТ в Вооружённых Силах страны не нашлось НИ ОДНОГО кадрового военного, способного и достойного занять пост министра обороны. Следующий кто, гинеколог? Нет, гинеколог, это в Европе. Стоматолог...... Ах нет, проктолог же!!! Он-то точно знает что делать, когда перед ним }I{опа.
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8 час.
М
ММ
Суворов же сказал, что каждого интенданта можно расстреливать через несколько лет! А все арестованные генералы, кроме Попова, интенданты по большому счету.
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7 час.
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