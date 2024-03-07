Власти могут упростить создание личных фондов для возвращение активов в Россию

Минэкономразвития по поручению правительства разработало поправки, упрощающие создание и регулирование в России личных фондов, передает РБК со ссылкой на два законопроекта ведомства, вносящими изменения в Гражданский кодекс и отдельные федеральные законы (в министерстве подтвердили, что такие поправки разработаны).