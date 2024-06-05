Бьюти-штаб для выпускниц и выпускников открылся на Тверской площади

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков В рамках фестиваля "Лето в Москве. Мода и красота" на Тверской площади и Тверском бульваре начали работу бьюти-штабы, в которых профессиональные стилисты помогают подобрать подходящий образ для выпускного вечера.
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