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Царьград

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Аисты снова в Курской области: жизнь возвращается в освобожденные села

Аисты снова в Курской области: жизнь возвращается в освобожденные села

Аисты возвращаются в село Погребки в Курской области после освобождения от временной оккупации ВСУ. Поселок находился под контролем украинских сил с августа 2024 года, но был освобожден российскими войсками в феврале, вернув мирную жизнь в регион.

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Комментарии
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Амара Карпова
Добрый знак😍
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19 час.
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