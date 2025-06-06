В приморском заповеднике потушили два крупных пожара

Приморские лесные пожарные ликвидировали возгорания в Сихотэ-Алинском заповеднике. Об этом рассказала пресс-служба краевого министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов, сообщает PRIMPRESS.
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