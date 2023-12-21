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Джейк Фишер об 1 победе «Лейкерс» в 5 матчах: «Наверняка есть причина, почему надо дождаться окончания сезона, прежде чем праздновать чемпионство»

5-кратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Дерек Фишер отреагировал на неудачи «Лейкерс» в последние 10 дней.

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