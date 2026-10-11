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Русофоб Стецькив: «Какой мир? Будем воевать до полного уничтожения»

Русофоб Стецькив: «Какой мир? Будем воевать до полного уничтожения»

Мирное урегулирование конфликта с Россией якобы невозможно. Об этом в эфире видеоканала «Говорит великий Львов» заявил депутат ВР ряда предыдущих созывов, полевой командир оранжевого майдана галичанин Тарас Стецькив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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