Русофоб Стецькив: «Какой мир? Будем воевать до полного уничтожения»

Мирное урегулирование конфликта с Россией якобы невозможно. Об этом в эфире видеоканала «Говорит великий Львов» заявил депутат ВР ряда предыдущих созывов, полевой командир оранжевого майдана галичанин Тарас Стецькив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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До Галиции наверное мало прилетает Вот он в облаках и летает