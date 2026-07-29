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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Сергей Собянин рассказал об оснащении кабинетов биологии в обновленных школах

Сергей Собянин рассказал об оснащении кабинетов биологии в обновленных школах

Сергей Собянин сообщил, что в этом году откроются 100 реконструированных школ с кабинетами биологии. Для них закупили более 1,6 тысячи микроскопов нового поколения с объемным изображением и цифровыми видеокамерами, передающими картинку на большой экран.

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