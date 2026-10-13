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35-летний сын Антона Табакова и Екатерины Семёновой выбрал Лондон и бизнес вместо сцены

35-летний сын Антона Табакова и Екатерины Семёновой выбрал Лондон и бизнес вместо сцены

Никита Табаков — старший сын актёра и ресторатора Антона Табакова и актрисы Екатерины Семёновой, внук народного артиста СССР Олега Табакова.

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