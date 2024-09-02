Первая ночёвка

﻿﻿Всем доброе утро, с вами Джонни Картерсвилл, я сегодня ночевал на вокзале, но это из-за экономии, а не потому, что я снова опоздал, после нескольких часов беседы со случайным курьером о местности "Яндекс Еда", есть вопросы о политике, а что вы, россияне, забываете о нашем китайском бизнесе? Я конечно очень рад, что вымыл булочку водой из коробки и оставил такое впечатление.