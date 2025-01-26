💦 Завтра больше 40 улиц в Симферополе останутся без воды Отключение водоснабжения в столице Крыма связано с заменой запорной арматуры на магистральном водоводе, сообщают в МинЖКХ РК.
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💦 Завтра больше 40 улиц в Симферополе останутся без воды Отключение водоснабжения в столице Крыма связано с заменой запорной арматуры на магистральном водоводе, сообщают в МинЖКХ РК.