Америка при Трампе выжмет Европу досуха. Но слегка

Заранее предчувствуя неладное, еще до ноябрьских выборов, боевой листок демократов газета The Washington Post опубликовала статью с пророческим заголовком «Как Европа готовится к возможному второму президентству Трампа».
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