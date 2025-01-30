Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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  • Любовь Ткаченко
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Америка при Трампе выжмет Европу досуха. Но слегка

Америка при Трампе выжмет Европу досуха. Но слегка

Заранее предчувствуя неладное, еще до ноябрьских выборов, боевой листок демократов газета The Washington Post опубликовала статью с пророческим заголовком «Как Европа готовится к возможному второму президентству Трампа».

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