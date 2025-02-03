Что пенсионеры будут делать со своими пенсиями: всех предупредили о переводе выплат на цифровой рубль Ольга БезродняяВ последние месяцы в России активно обсуждается тема, что пенсии переведут в цифровой рубль, потому что его роль в финансовой системе страны увеличивается.