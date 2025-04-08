«Подвиги рыцаря Фторида в борьбе с кариесом»

Создай захватывающий мир, в котором рыцарь Фторид и его верные друзья — Клубничка, Жвачка и Яблочко — сражаются с коварным Кариесом, защищая детские зубки! У каждого из героев есть для этого уникальные способности.
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