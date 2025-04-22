Прогноз погоды в Крыму на вторник.• Симферополь: +18°, дождь• Севастополь: +15°, малооблачно• Ялта: +14°, дождь• Алушта: +15°, дождь• Евпатория: +16°, облачно• Саки: +18°, облачно• Бахчисарай: +18°, облачно• Джанкой: +19°, облачно• Судак: +13°, дождь• Феодосия: +15°, облачно Читать подробнее>>> .
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