Выставка «Юрий Ножиков. Спрессованное время» открылась в Иркутске

25 января в Иркутске, в Галерее сибирского искусства, открылась выставка «Юрий Ножиков. Спрессованное время», посвященная 90-летию со дня рождения губернатора Иркутской области Юрия Ножикова, который возглавлял регион с 1991 по 1997 годы, сообщили в пресс-службе учреждения.