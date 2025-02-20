Разрушение Европы, похороны Папы и аудит Украины: главные новости к утру 20 февраля

*Неназванный европейский дипломат переживает, что трансатлантическому альянсу пришел конец, объяснив это тем, что президент России Владимир Путин и его американский коллега якобы оба "хотят разрушить Европу", сообщает европейское издание газеты Politico.
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