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Пушков рассказал о возможном «сюрпризе» для Трампа со стороны его противников

Пушков рассказал о возможном «сюрпризе» для Трампа со стороны его противников

Пушков: противники Трампа попытаются не допустить его кандидатов на должности Противника избранного президента США Дональда Трампа попытаются не допустить его кандидатов на ключевые должности, заменив их на более выгодных «глубинному государству» лиц.

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