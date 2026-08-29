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Регионы России

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«Ньюкасл» одержал победу над «Тоттенхэмом» в 2-м туре АПЛ

«Ньюкасл» одержал победу над «Тоттенхэмом» в 2-м туре АПЛ

Это поражение стало для «Тоттенхэма» вторым подряд поражением в стартовых турах нового сезона. После двух игр лондонский клуб опустился на последнее, 20-е место турнирной таблицы, не набрав ни одного очка.

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