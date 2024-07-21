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Спички - не игрушка

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Байден всё-таки сошёл с пенсионно-президентской дистанции

Байден всё-таки сошёл с пенсионно-президентской дистанции

Якобы заболевший ковидом 81-летний президент США Джо Байден (Джозеф Робинетт Байден-младший) вышел из президентской гонки.

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