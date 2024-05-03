Пенсионерка из Балаково «под гипнозом» отдала мошенникам почти 2 млн рублей

В Балакове 72-летняя местная жительница стала жертвой аферистов, хотя, по ее словам, была информирована о мошеннических схемах и подозревала, что ее пытаются обмануть, но действовала будто против своих желаний .
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