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Во Владимире работники завода добились своего

Во Владимире работники завода добились своего

В центре истории - сотрудники предприятия по обработке металлических изделий, они смогли добиться компенсации за задержку ЗП и аванса, передает «День во Владимире» со ссылкой на данные Прокуратуры Владимирской области.

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