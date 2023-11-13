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Тест, который пройдут только настоящие мужики: определяем названия специнструмента

Тест, который пройдут только настоящие мужики: определяем названия специнструмента

Если ваш любимый магазин — хозяйственный, а любимое место — гараж, этот тест для вас. Как говорила опытная дама неопытной, «никогда не выходи замуж за рукастого мужика: у тебя никогда не будет ничего нового, он все будет чинить».

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